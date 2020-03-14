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Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
11:39   14 Марта 2020
Общество

Собянин ужесточил меры по защите москвичей от коронавируса

Собянин ужесточил меры по защите москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ввел дополнительные меры по профилактике коронавируса в городе. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

Градоначальник заявил, что по состоянию на 13 марта 2020 года коронавирус был подтвержден у 24 жителей Москвы, за последние сутки заразились еще 5 человек. Также симптомы были выявлены не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов, семьи, которые были дома и не выезжали за границу.

В связи с повышенной статистикой заболеваемости в городе режим самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, но и для близких людей, проживающих с ними.

Отмечается, что ранее были приняты меры для недопущения распространения заболевания среди школьников. Для детей администрация учебных заведений постараются обеспечить продолжение обучения дистанционно.

По словам Собянина, принятые меры помог снизить риск заражением коронавирусной инфекцией. Также он уведомил, что большинство москвичей с пониманием соблюдают принятые меры.

"И я им за это благодарен. Тем самым они вносят свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом", — резюмировал Собянин.

Из-за коронавирусной инфекции российским сенаторам ограничили выезд за границу. Об этом сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #коронавирус

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