Мишустин поручил Минпромторгу сообщить об объеме средств от коронавируса в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал поручение Минпромторгу сообщить о том, в каком объеме производятся средства защиты от коронавируса в РФ.

Минпромторг обязан будет доложить правительству РФ о том, в достаточном ли объеме производятся в Российской Федерации средства для дезинфекции и профилактики смертельно опасного коронавируса. Такое поручение сегодня дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что сотрудники Ростуризма объяснили, как вернуть средства за отмененные из-за распространения пандемии коронавируса поездки.