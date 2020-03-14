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 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
11:29   14 Марта 2020
Общество

Мишустин поручил Минпромторгу сообщить об объеме средств от коронавируса в РФ

Мишустин поручил Минпромторгу сообщить об объеме средств от коронавируса в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал поручение Минпромторгу сообщить о том, в каком объеме производятся средства защиты от коронавируса в РФ.

Минпромторг обязан будет доложить правительству РФ о том, в достаточном ли объеме производятся в Российской Федерации средства для дезинфекции и профилактики смертельно опасного коронавируса. Такое поручение сегодня дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что сотрудники Ростуризма объяснили, как вернуть средства за отмененные из-за распространения пандемии коронавируса поездки.

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Автор: Юлия Яковлева
#минпромторг #мишустин #коронавирус

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