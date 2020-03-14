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Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

Матвиенко не видит необходимости в закрытии границ РФ

 Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса

Минпросвещения РФ советует обучать детей дистанционно из-за коронавируса
РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
11:25   14 Марта 2020
Политика

Правительство РФ готовит предложения по защите отраслей от ситуации в экономике

Правительство РФ готовит предложения по защите отраслей от ситуации в экономике

Российское правительство готовит предложения, чтобы поддержать отрасли, которые могут пострадать от сложившейся экономической ситуации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономика России, по словам министра, сейчас адаптируется к снижению цен на нефть, но отрицательное влияние пандемии коронавируса гораздо сильнее. 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя актуальную ситуацию российской экономики, отметил, что если кризис продолжит разворачиваться, то поддержка нужна будет не только определенным отраслям экономики, но и российским регионам.

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Автор: Василий Пименов
#правительство #силуанов

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