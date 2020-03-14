Правительство РФ готовит предложения по защите отраслей от ситуации в экономике

Российское правительство готовит предложения, чтобы поддержать отрасли, которые могут пострадать от сложившейся экономической ситуации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономика России, по словам министра, сейчас адаптируется к снижению цен на нефть, но отрицательное влияние пандемии коронавируса гораздо сильнее.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя актуальную ситуацию российской экономики, отметил, что если кризис продолжит разворачиваться, то поддержка нужна будет не только определенным отраслям экономики, но и российским регионам.