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РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

РФ хватит ресурсов для выполнения обязательств на 6 лет

 S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы

S7 приостановила все рейсы из России в ряд стран Европы
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
11:22   14 Марта 2020
Политика

РФ и Турция провели переговоры по сирийскому Идлибу в Анкаре

РФ и Турция провели переговоры по сирийскому Идлибу в Анкаре

Представители вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб в ходе переговоров, состоявшихся в Анкаре. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как передает издание РИА Новости, проведенная встреча между российскими и турецкими военнослужащими прошла в конструктивном ключе. В ходе переговоров сторонам удалось прийти к важным соглашениям, которые сделают возможной реализацию всех договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Помимо этого, на завтра, 15 марта, запланировано проведение первого совместного патрулирования российской военной полицией и турецкими войсками сирийской трассы М4.

Ранее, 5 марта, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященная проблеме обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По результатам переговоров лидерами государств был принят документ, утверждающий первостепенность "астанинского формата" в урегулировании кризиса в Сирии, а также устанавливающий режим прекращения огня. Также было достигнуто соглашение по совместному патрулированию трассы М4.

Ситуация в провинции Идлиб (Сирия) резко накалилась после того, как в конце февраля террористы перешли в наступление на позиции правительственных сирийских войск, которые ответили на атаку массированным огнем. В результате ответных мер сирийской армии под удар попали турецкие военнослужащие, которых не должно было быть на позициях радикалов. После этого Анкара объявила о начале новой военной операции.  

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сирия #идлиб #турция #анкара

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