Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

Министерство финансов России дает прогноз, что нефтегазовые доходы в 2020 году сократятся в 2 трлн рублей.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал о том, что распространение смертельно опасного коронавируса в мире в большей мере влияет на экономику Российской Федерации, чем ценовые падение нефти.

Некоторое время назад, Nation News сообщало, что члены Совета Федерации не смогут выехать за рубеж из-за коронавируса. Был введен соответствующий запрет, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.