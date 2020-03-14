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 Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети

Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети
Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

 США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета

США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
10:59   14 Марта 2020
Экономика

Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

Министерство финансов России дает прогноз, что нефтегазовые доходы в 2020 году сократятся в 2 трлн рублей.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал о том, что распространение смертельно опасного коронавируса в мире в большей мере влияет на экономику Российской Федерации, чем ценовые падение нефти. 

Некоторое время назад, Nation News сообщало, что члены Совета Федерации не смогут выехать за рубеж из-за коронавируса. Был введен соответствующий запрет, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

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Автор: Руслан Неглинный
#экономика #нефть #коронавирус

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