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 США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета

США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета
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10:54   14 Марта 2020
Политика

США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета

США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета

Вашингтон отправил два самолета-разведчика к черноморскому побережью Крыма. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint взлетел с базы Суда-бэй на острове Крит около 9 утра по московскому времени. Уже через 50 минут его заметили над Болгарией, а в 11:50 воздушное судно появилось над акваторией Черного моря. Затем самолет дозаправился и взял курс на Крым. Вблизи полуострова началась его разведывательная деятельность. 

Буквально через 35 минут в районе черноморского побережья Крыма был замечен второй самолет Военно-морских сил США — Boeing P-8A Poseidon. Он пролетел вдоль побережья и дольше всего "крутился" возле Севастополя. Затем в районе Геленджика судно развернулось, взяв курс на второй пролет вдоль полуострова. 

В конце февраля стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk провел вблизи Крыма разведывательный полет, который длился шесть часов. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла (Сицилия) и на 33 километра приблизился к побережью Крыма в районе Севастополя. 

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Автор: Ирина Большунова

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