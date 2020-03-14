Сенаторы РФ получили запрет на выезд за границу из-за коронавируса

Членам Совета Федерации запретили выезжать за границу из-за обострившейся эпидемии нового коронавируса.

Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Как она объяснила, распоряжение касается абсолютно всех членов Совфеда, пока оно в дальнейшем не будет отменено. Кроме того, в верхней палате будут приостановлены все официальные визиты делегаций из тех стран, где коронавирус получил широкое распространение. Если же у кого-то из сенаторов появится крайняя необходимость покинуть страну, Валентина Матвиенко будет лично выдать заграничные паспорта.