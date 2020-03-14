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 Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети

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10:31   14 Марта 2020
Общество

Сенаторы РФ получили запрет на выезд за границу из-за коронавируса

Сенаторы РФ получили запрет на выезд за границу из-за коронавируса

Членам Совета Федерации запретили выезжать за границу из-за обострившейся эпидемии нового коронавируса.

Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Как она объяснила, распоряжение касается абсолютно всех членов Совфеда, пока оно в дальнейшем не будет отменено. Кроме того, в верхней палате будут приостановлены все официальные визиты делегаций из тех стран, где коронавирус получил широкое распространение. Если же у кого-то из сенаторов появится крайняя необходимость покинуть страну, Валентина Матвиенко будет лично выдать заграничные паспорта.

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Автор: Ирина Большунова
#матвиенко #совет федерации #сенаторы

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