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 Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети

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10:22   14 Марта 2020
Экономика

Bloomberg написал о планах Саудовской Аравии устроить демпинг цен на нефть

Bloomberg написал о планах Саудовской Аравии устроить демпинг цен на нефть

Саудовская Аравия готова предоставить Европе скидку на нефть марки Arab Light до $25 за баррель, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о поставках нефти саудовской компании Saudi Aramco европейским нефтеперерабатывающим заводам через порт Роттердама. При этом Саудовская Аравия намерена в три раза увеличить объем поставок.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили поддержать Саудовскую Аравию в желании перенасытить рынок и также объявили об увеличении экспорта в апреле. Вероятно, что такими действиями арабские страны пытаются вернуть Россию за стол переговоров, отмечает телеканал "360".

Саудовская Аравия напрямую заинтересована в увеличении стоимости нефти, поскольку экономика страны полностью зависит от добычи и экспорта сырья. По всей видимости, она таким образом пытается оказать максимальное давление на рынок нефть, чтоб страны-производители ощутили полученный ущерб.

Напомним, что после срыва сделки ОПЕК+ 6 марта мировые цены на нефть резко пошли вниз, однако впоследствии смогли закрепиться на уровне 35-36 долларов за баррель. По мнению экспертов, если до 1 апреля страны-экспортеры нефти не вернутся к переговорам, добыча нефти увеличится, что спровоцирует куда большее падение.

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Автор: Яна Либерман
#нефть #саудовская аравия

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