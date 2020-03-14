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 Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети

Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети
Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

 США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета

США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
10:16   14 Марта 2020
Политика

Бывший российский разведчик рассказал о своей работе по контролю Госдепа и ЦРУ

Бывший российский разведчик рассказал о своей работе по контролю Госдепа и ЦРУ

Бывший нелегальный разведчик и Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 70-е годы XX века доставал засекреченные сведения, связанные с деятельностью Государственного департамента США, ЦРУ и других секретных ведомств.

Юрий Шевченко тогда работал в Службе внешней разведки (СВР). В его задачу входило контролировать сразу несколько американских служб: штаб-квартиру НАТО, Белый дом, ФБР и даже администрацию президента — США были главным противником Советского Союза. Разведчик отлично справился с "заданием партии". Единственное ведомство, которое осталось без его контроля, — ФБР. Как объяснил Шевченко, до этой организации у него просто "не дошли руки". 

Шевченко был разведчиком-нелегалом до 2001 года, затем стал работать в Центре. Три года назад он был награжден званием Героя России. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин включил его в семерку российских разведчиков-нелегалов, которые принесли наибольшую пользу в обеспечении национальной безопасности России.

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Автор: Василий Пименов
#сша #нато #цру

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