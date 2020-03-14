Бывший российский разведчик рассказал о своей работе по контролю Госдепа и ЦРУ

Бывший нелегальный разведчик и Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 70-е годы XX века доставал засекреченные сведения, связанные с деятельностью Государственного департамента США, ЦРУ и других секретных ведомств.

Юрий Шевченко тогда работал в Службе внешней разведки (СВР). В его задачу входило контролировать сразу несколько американских служб: штаб-квартиру НАТО, Белый дом, ФБР и даже администрацию президента — США были главным противником Советского Союза. Разведчик отлично справился с "заданием партии". Единственное ведомство, которое осталось без его контроля, — ФБР. Как объяснил Шевченко, до этой организации у него просто "не дошли руки".

Шевченко был разведчиком-нелегалом до 2001 года, затем стал работать в Центре. Три года назад он был награжден званием Героя России. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин включил его в семерку российских разведчиков-нелегалов, которые принесли наибольшую пользу в обеспечении национальной безопасности России.