Террористы в Сирии нарушили режим тишины шесть раз

Россия и Турция будут совместно патрулировать трассу М4 в Сирии с 15 марта. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что договоренности между Москвой и Анкарой по Идлибу, которые обсуждались 5 марта, полностью выполняются, однако террористы продолжают нарушать перемирие.

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провели совместные переговоры по урегулированию ситуации в Идлибе. Сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий и совместном патрулировании трассы М4.

За последние сутки режим тишины в Сирии нарушался шесть раз. Огонь открывали террористы в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.