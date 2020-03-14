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 Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети

Макгрегор поделился чувствами в связи со смертью своей тети
Силуанов рассказал о сильном влиянии коронавируса на экономику РФ

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 США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета

США ведут разведку у берегов Крыма, используя сразу два самолета
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
9:58   14 Марта 2020
Политика

Террористы в Сирии нарушили режим тишины шесть раз

Террористы в Сирии нарушили режим тишины шесть раз

Россия и Турция будут совместно патрулировать трассу М4 в Сирии с 15 марта. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что договоренности между Москвой и Анкарой по Идлибу, которые обсуждались 5 марта, полностью выполняются, однако террористы продолжают нарушать перемирие.

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провели совместные переговоры по урегулированию ситуации в Идлибе. Сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий и совместном патрулировании трассы М4.

За последние сутки режим тишины в Сирии нарушался шесть раз. Огонь открывали террористы в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб #алеппо #террористы

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