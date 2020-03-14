Цены на нефть выросли на 7% после объявления Трампом ЧС из-за коронавируса

Мировые цены на нефть подскочили более чем на 7% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

Фьючерсы нефти Brent с поставками в мае подорожали на 4,43%, до 34,66 доллара за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть марки WTI – на 5,37%, до 33,19 доллара за баррель на 23:21 по московскому времени. До этого повышение цен достигало 7% и более, пишет News.ru.

В пятницу, 13 марта, американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме, объявил о введении в США чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Также Дональд Трамп заявил, что Вашингтон закупит большой объем подешевевшей нефти для стратегического резерва.