The Hill: нефтегазовая промышленность США может избежать Армагеддона

Американская нефтегазовая промышленность может избежать Армагеддона, однако нефтяной кризис все же станет проблемой для Вашингтона, уверены обозреватели The Hill.

Аналитики считают, что понедельник, 9 марта, стал самым жестоким днем для нефтяной и газовой промышленности США. Цены на нефть в связи с разрывом сделки ОПЕК+ обрушились до уровня 2014 года, когда показатели были катастрофически низкими.

Причиной обвала, напомнили авторы The Hill, стали экономические последствия вспышки нового типа коронавирусной инфекции и решения Саудовской Аравии увеличить объемы добычи нефти и снизить стоимость на сырье.

Данная ситуация может стать Армагеддоном для американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, уверены обозреватели. Однако эксперты не теряют надежды и верят, что при удачном стечении обстоятельств экономика Штатов сильно не пострадает. Перевод материала предоставило издание "ПолитРоссия".

Турбулентность на мировом рынке нефти произошла после срыва сделки ОПЕК+ 6 марта в Вене. Стороны не смогли прийти к консолидированному решению по сокращению добычи, в результате произошел обвал нефтяных котировок.