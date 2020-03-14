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Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
8:50   14 Марта 2020
Россия

Моряки ЧФ смогут проголосовать по поправкам к Конституции прямо на кораблях

Моряки ЧФ смогут проголосовать по поправкам к Конституции прямо на кораблях

Участки для голосования по поправке в Конституцию РФ организуют на кораблях Черноморского флота для моряков, которые будут находиться в походе, рассказал ТАСС в субботу глава городского избиркома Севастополя Сергей Даниленко.

 

«С Черноморским флотом оговорена возможность голосования на кораблях. Проект порядка голосования предусматривает возможность создания отдельных участков на кораблях», — сообщил Даниленко.

Их количество пока неизвестно. Для военных частей планируется определить график посещения участков, чтобы избежать больших очередей. Также участки появятся в городской больнице №1 и военно-морском госпитале, в другие клиники отправятся выездные группы участковых избирательных комиссий.

Голосование состоится 22 апреля. Для принятия поправок более половины граждан РФ должны проголосовать «за».

Закон предусматривает расширение полномочий парламента, а также пребывание президента на посту не более двух сроков. При этом действующий глава государства в случае вступления поправок в силу сможет вновь участвовать в выборах.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #голосование #поправки #конституция #черноморский флот

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