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Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
8:36   14 Марта 2020
Новороссия

Украинские силовики за сутки ни разу не обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики за сутки ни разу не обстреляли территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины ни разу не обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При этом 12 марта киевские силовики дважды нарушили режим тишины в Донбассе.

«За 13 марта обстрелов… не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

В ДНР в ночь на субботу ВСУ обстреляли Горловку, были ранены три человека, включая 14-летнего ребенка.

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Автор: Мария Милкевич
#всу #лнр #обстрел

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