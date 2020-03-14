Украинские силовики за сутки ни разу не обстреляли территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины ни разу не обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При этом 12 марта киевские силовики дважды нарушили режим тишины в Донбассе.

«За 13 марта обстрелов… не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

В ДНР в ночь на субботу ВСУ обстреляли Горловку, были ранены три человека, включая 14-летнего ребенка.