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8:30   14 Марта 2020
Россия

Роскосмос начнет разработку нового космического корабля на базе проекта «Орел»

Роскосмос начнет разработку нового космического корабля на базе проекта «Орел»

Разработка техзадания для нового российского космического корабля, который заменит пилотируемые «Союзы» и грузовые «Прогрессы», на базе проекта «Орел» начнется на следующей неделе, рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что новый корабль по плану будет намного легче «Орла».

«На следующей неделе Роскосмос начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат, после завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта»,  — сообщил источник ТАСС.

Пилотируемый корабль «Орел» создается в России в настоящее время для использования в реализации лунной программы. Первый запуск без экипажа намечен на 2023 год. Корабль отправится на орбиту с космодрома Восточный.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #космос

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