Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.

Сообщается, что ранения получили муж и жена, а также 14-летний ребенок. У мужчины врачи зафиксировали осколочное непроникающее ранение лба, у женщины — осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава, у ребенка — осколочное непроникающее ранение головы.

В Горловку отправлена оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для получения точной информации о результатах атаки.