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8:20   14 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.

Сообщается, что ранения получили муж и жена, а также 14-летний ребенок. У мужчины врачи зафиксировали осколочное непроникающее ранение лба, у женщины — осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава, у ребенка — осколочное непроникающее ранение головы.

В Горловку отправлена оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для получения точной информации о результатах атаки.

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Автор: Мария Милкевич
#днр #обстрел #горловка

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