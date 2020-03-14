Ермак назвал катастрофой выход Украины из Минских соглашений

Выход из Минских соглашений обернется для Киева катастрофой, сказал в эфире телеканала «Украина» глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он вспомнил, как на встрече в «нормандском формате» в Париже Зеленский говорил, что Украина не может «автоматически выполнять» Минские соглашения, однако на предложение их изменить другие участники встречи реагировали жестко.

При этом Ермак призвал пересмотреть договоренности, отметив, что Киев не может согласиться передать контроль над границей в Донбассе по прошествии двух месяцев после местных выборов.

Ранее президент Украины в интервью Guardian высказался за более гибкий подход к минским договоренностям и пригрозил закончить переговоры по Донбассу, если к концу года делу не будет существенного продвижения.