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 The Hill: нефтегазовая промышленность США может избежать Армагеддона

The Hill: нефтегазовая промышленность США может избежать Армагеддона
Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

 Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
8:12   14 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Ермак назвал катастрофой выход Украины из Минских соглашений

Ермак назвал катастрофой выход Украины из Минских соглашений

Выход из Минских соглашений обернется для Киева катастрофой, сказал в эфире телеканала «Украина» глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он вспомнил, как на встрече в «нормандском формате» в Париже Зеленский говорил, что Украина не может «автоматически выполнять» Минские соглашения, однако на предложение их изменить другие участники встречи реагировали жестко.

При этом Ермак призвал пересмотреть договоренности, отметив, что Киев не может согласиться передать контроль над границей в Донбассе по прошествии двух месяцев после местных выборов.

Ранее президент Украины в интервью Guardian высказался за более гибкий подход к минским договоренностям и пригрозил закончить переговоры по Донбассу, если к концу года делу не будет существенного продвижения.

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #минские соглашения #ермак #зеленский

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