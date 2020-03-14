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Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

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Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его
7:02   14 Марта 2020
Весь мир

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы отправляют боевиков в Идлиб в качестве диверсантов

Американцы используют подконтрольных им боевиков в качестве диверсантов за пределами 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в том числе в провинции Идлиб, рассказал задержанный спецслужбами САР за дезертирство бывший сирийский военный Султан Аид Абделла Соуда.

Соуду задержали в феврале, когда он пытался вернуться на территорию, подконтрольную правительственной армии Сирии. Он сообщил, что вступил в террористическую группировку «Магавир ас-Саура», где его обучали американские специалисты. Они отправляли боевиков на задания, которые отлично оплачивались. Соуда получал зарплату в 500 долларов — внушительную сумму по меркам Сирии.

«После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести», — рассказал он.

Бывший полковник добавил, что в последнее время американцы сократили финансирование и предложили выполнять задания за пределами 55-километровой зоны. После этого часть боевиков перебросили в провинции Хасеке и Идлиб. Он рассказал, что американцы снабжали боевиков одеждой и оружием производства Китая и НАТО, которое ввозилось через Саудовскую Аравию и Иорданию.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #боевики #оружие #инструкторы #эт-танф

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