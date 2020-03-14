Беженцы из лагеря Эр-Рукбан в Сирии платят американским военным, чтобы покинуть его

Американцы не выпускают беженцев за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, а также из лагеря Эр-Рукбан, но могут сделать это за деньги, сообщил задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство бывший полковник САА Султан Аид Абделла Соуда.

Соуду задержали в феврале при попытке вернуться в район, подконтрольный официальному Дамаску. По его словам, он вступил в ряды боевиков группировки «Магавир ас-Саура», где его обучили подрывной деятельности специалисты из США.

«Народ бежит, но это бывало крайне редко. Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300–400, иногда за 500 долларов они позволяют покинуть район 55-километровой зоны», — заявил он.

Бывший сирийский военный сказал, что находился в лагере «в принудительном порядке». Его обязанностью было «удерживать в повиновении жителей лагеря, осуществлять пропускной режим». По словам Соуды, лагерь находится в тяжелой ситуации. Людям не хватает воды, все стоит очень дорого. Нет ни медицины, ни школ. Гуманитарной помощи раздают ровно столько, «чтобы люди не умерли». В лагере процветает наркоторговля, и американские военные никак этому не препятствуют.