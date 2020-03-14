Посольство РФ призвало США не обострять отношения, а вместе бороться с коронавирусом

Российское посольство в Вашингтоне призвало американских политиков к совместной борьбе с пандемией коронавируса в распространенном комментарии в связи с очередными обвинениями в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США.

Вместе с тем российские дипломаты подчеркнули, что стоит проявить здравый смысл и не обострять двухсторонние отношения на фоне общей угрозы. В дипмиссии считают, что эти занимаются те американские политики, которые своими нападками на Россию преследуют свои личные интересы в рамках избирательной кампании.