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 Посольство РФ призвало США не обострять отношения, а вместе бороться с коронавирусом

Посольство РФ призвало США не обострять отношения, а вместе бороться с коронавирусом
5:20   14 Марта 2020
Весь мир

Посольство РФ призвало США не обострять отношения, а вместе бороться с коронавирусом

Посольство РФ призвало США не обострять отношения, а вместе бороться с коронавирусом

Российское посольство в Вашингтоне призвало американских политиков к совместной борьбе с пандемией коронавируса в распространенном комментарии в связи с очередными обвинениями в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США.

Вместе с тем российские дипломаты подчеркнули, что стоит проявить здравый смысл и не обострять двухсторонние отношения на фоне общей угрозы. В дипмиссии считают, что эти занимаются те американские политики, которые своими нападками на Россию преследуют свои личные интересы в рамках избирательной кампании.

«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой — пандемией коронавируса», — сообщает посольство РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #коронавирус

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