Посольство РФ призвало США не обострять отношения, а вместе бороться с коронавирусом
Российское посольство в Вашингтоне призвало американских политиков к совместной борьбе с пандемией коронавируса в распространенном комментарии в связи с очередными обвинениями в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США.
Вместе с тем российские дипломаты подчеркнули, что стоит проявить здравый смысл и не обострять двухсторонние отношения на фоне общей угрозы. В дипмиссии считают, что эти занимаются те американские политики, которые своими нападками на Россию преследуют свои личные интересы в рамках избирательной кампании.
«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой — пандемией коронавируса», — сообщает посольство РФ.