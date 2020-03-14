Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

 Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров
Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

 Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе

Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе
МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

 Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира

Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира
Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

 Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров
Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

 Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе

Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе
МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

 Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира

Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира
4:25   14 Марта 2020
Россия

Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

Мазут попал в озеро Соленое в результате взрыва цистерны в Находке, рассказал в Instagram глава Приморского края Олег Кожемяко.

«Да, произошел взрыв емкости, крышку оторвало на 10 метров, жертв нет. Разлив мазута произошел, в том числе. Часть в озеро Соленое», — написал губернатор.

Кожемяко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по очищению территории, привлечены около 40 человек, на подмогу прибывает техника.

Ранее стало известно, что на складе котельной в городском округе Находка в Приморье разгерметизировалась емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров. По данным пресс-службы МЧС РФ площадь разлива нефтепродуктов составила примерно один гектар.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#приморье #находка #мазут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...