Мазут попал в озеро в результате взрыва цистерны в Находке

Мазут попал в озеро Соленое в результате взрыва цистерны в Находке, рассказал в Instagram глава Приморского края Олег Кожемяко.

«Да, произошел взрыв емкости, крышку оторвало на 10 метров, жертв нет. Разлив мазута произошел, в том числе. Часть в озеро Соленое», — написал губернатор.

Кожемяко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по очищению территории, привлечены около 40 человек, на подмогу прибывает техника.

Ранее стало известно, что на складе котельной в городском округе Находка в Приморье разгерметизировалась емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров. По данным пресс-службы МЧС РФ площадь разлива нефтепродуктов составила примерно один гектар.