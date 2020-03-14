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Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

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3:42   14 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

Творчество Пушкина, Лермонтова и Достоевского является «щупальцами русского мира» на Украине, заявила в чате издания «Главред» украинская детская писательница Лариса Ницой.

Она возмутилась, что в стране отмечали 200-летие со дня рождения Пушкина, но проигнорировали 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша.

«Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира», — сделала вывод Ницой.

Ранее эта писательница называла «быдлом» украинцев, которые слушают российскую музыку, и призывала привлечь полицию к контролю за соблюдением запрета на использование «русскоязычного культурного продукта».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина

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