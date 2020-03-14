МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

Американские санкции в отношении сотрудничающей с Венесуэлой дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA стали проявлением преступной антинародной политики США, заявил в пятницу в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Это новое нарушение международного права. Требуем прекратить преступную политику против народов», — сказал кубинский дипломат.

В четверг вступили в силу санкции Вашингтона в отношении принадлежащей российской «Роснефти» нефтяной компании TNK Trading International SA. В США заявили, что цель данной меры — «усадить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро за стол переговоров». В Белом доме считают, что TNK Trading International SA занимается поставками нефти из Венесуэлы, игнорируя ранее введенные рестрикции.