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МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

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2:39   14 Марта 2020
Весь мир

МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

МИД Кубы назвал преступлением санкции США в отношении дочерней компании «Роснефти»

Американские санкции в отношении сотрудничающей с Венесуэлой дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA стали проявлением преступной антинародной политики США, заявил в пятницу в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Это новое нарушение международного права. Требуем прекратить преступную политику против народов», — сказал кубинский дипломат.

В четверг вступили в силу санкции Вашингтона в отношении принадлежащей российской «Роснефти» нефтяной компании TNK Trading International SA. В США заявили, что цель данной меры — «усадить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро за стол переговоров». В Белом доме считают, что TNK Trading International SA занимается поставками нефти из Венесуэлы, игнорируя ранее введенные рестрикции.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #венесуэла #куба

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