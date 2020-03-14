Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира

Эпидемия коронавируса стала общим вызовом для всего мира и требует совместных действий, сказала в пятницу вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель на деловой встрече, где обсуждались экономические последствия пандемии.

«Коронавирус является общим вызовом для всех стран в Европе и мире», — заявила она.

По словам Меркель, правительство Германии примет все необходимые меры по стабилизации экономики в этой ситуации. Она подчеркнула, что финансовые резервы для этого есть.