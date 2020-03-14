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 Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира

Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира
2:04   14 Марта 2020
Весь мир

Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира

Меркель назвала коронавирус общим вызовом для Европы и мира

Эпидемия коронавируса стала общим вызовом для всего мира и требует совместных действий, сказала в пятницу вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель на деловой встрече, где обсуждались экономические последствия пандемии.

 

«Коронавирус является общим вызовом для всех стран в Европе и мире», — заявила она.

По словам Меркель, правительство Германии примет все необходимые меры по стабилизации экономики в этой ситуации. Она подчеркнула, что финансовые резервы для этого есть.

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Автор: Мария Милкевич
#меркель #германия #коронавирус

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