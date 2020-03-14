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3:17   14 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе

Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе

Желание бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, чтобы украинский гимн прозвучал в Симферополе, исполнится, только если политик в составе команды спортсменов из своей страны приедет в Крым и займет призовое место, сказала РИА Новости глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил в эфире одного из украинских каналов, что для нормализации отношений с Россией нужно перейти к «гибридному миру», но не объяснил, что конкретно имеет в виду. Также, по его мнению, мир наступит, когда гимн Украины зазвучит в Симферополе, Донецке и Луганске.

«Единственная возможность спеть Климкину гимн в Крыму — это приехать в Крым в составе команды спортсменов, занять место на пьедестале почета и только там спеть гимн Украины», — заявила Гридчина.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #симферополь #климкин

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