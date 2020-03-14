Глава украинской общины Крыма ответила на слова Климкина о гимне Украины в Симферополе

Желание бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, чтобы украинский гимн прозвучал в Симферополе, исполнится, только если политик в составе команды спортсменов из своей страны приедет в Крым и займет призовое место, сказала РИА Новости глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил в эфире одного из украинских каналов, что для нормализации отношений с Россией нужно перейти к «гибридному миру», но не объяснил, что конкретно имеет в виду. Также, по его мнению, мир наступит, когда гимн Украины зазвучит в Симферополе, Донецке и Луганске.