Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

Общенациональный режим ЧС объявлен в США для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщил в пятницу американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению 50 миллиардов долларов — значительным средствам — для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», — заявил глава государства.

После введения режима ЧС исчезнут бюрократические преграды на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее администрация США получила от Конгресса 8,3 миллиарда долларов на борьбу с эпидемией.