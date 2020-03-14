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Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

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1:16   14 Марта 2020
Весь мир

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

Общенациональный режим ЧС объявлен в США для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщил в пятницу американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению 50 миллиардов долларов  — значительным средствам — для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», — заявил глава государства.

После введения режима ЧС исчезнут бюрократические преграды на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее администрация США получила от Конгресса 8,3 миллиарда долларов на борьбу с эпидемией.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #коронавирус

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