Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

 ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам
В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

 Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены
Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

 Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского
Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

 ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам
В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

 Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены
Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

 Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского
0:23   14 Марта 2020
Весь мир

Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты смогли за пять дней обнаружить появление нового военного лагеря США в Арктике, пишет эксперт портала Popular Mechanics Кайл Низоками.

Это произошло 9 марта во время планового четырехчасового полета российских противолодочных самолетов Ту-142 над водами моря Бофорта, где за несколько дней до этого американские военные создали лагерь Seadragon, предназначенный для проведения учений.

Американский эксперт поражен скоростью, с которой россияне смогли обнаружить лагерь посреди снежной пустыни почти в ста километрах от материка. Он отметил, что военный лагерь и подлодки США находятся в международных водах, вернее, «в том, что было бы водой, если все это не было бы покрыто льдом».

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — сказал Низоками, отметив, что ему крайне любопытно узнать, как именно удалось это сделать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #арктика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...