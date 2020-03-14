Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты смогли за пять дней обнаружить появление нового военного лагеря США в Арктике, пишет эксперт портала Popular Mechanics Кайл Низоками.

Это произошло 9 марта во время планового четырехчасового полета российских противолодочных самолетов Ту-142 над водами моря Бофорта, где за несколько дней до этого американские военные создали лагерь Seadragon, предназначенный для проведения учений.

Американский эксперт поражен скоростью, с которой россияне смогли обнаружить лагерь посреди снежной пустыни почти в ста километрах от материка. Он отметил, что военный лагерь и подлодки США находятся в международных водах, вернее, «в том, что было бы водой, если все это не было бы покрыто льдом».