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23:22   13 Марта 2020
Экономика

В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

Кремль готов идти навстречу бизнесу, в том числе в сфере нефтяной отрасли, от которой существенно зависят доходы бюджета. Об этом заявила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, сейчас правительство готовит поправки в законодательство об инвестициях, которые подразумевают фиксацию налоговых ставок для бизнеса на несколько лет. Речь идет в том числе о ставках налога на прибыль и налога на имущество.

В то же время, как отмечает эксперт в беседе с News.ru, слишком большие льготы могут нанести ущерб бюджету, а потому власти страны не намерены их вводить. Но нефтяники не должны испытывать из-за этого разочарования, считает Мильчакова.

Ранее агентство Bloomberg писало, что низкие цены на нефть не помешают России производить черное золото. Более того, этот фактор может сделать ее чуть ли не единственным поставщиком нефти. 

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Автор: Ирина Большунова
#нефть

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