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 Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского
23:46   13 Марта 2020
Весь мир

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Смоленск на десятую годовщину гибели бывшего главы государства Леха Качиньского в авиакатастрофе. Об этом он сообщил в эфире телеканала Polsat.

«Это решение господина премьер-министра и тех, кто туда собирается. Я в Россию не поеду», — заявил Дуда. 

Самолет Ту-154 с 88 пассажирами, включая Качиньского, и восемью членами экипажа на борту рухнул в 2010 году при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Поляки направлялись на траурные мероприятия в Катыни. После крушения никто не выжил.

Российские следователи установили, что трагедия стала следствием ошибочных действий пилотов. Выводы первой польской комиссии были аналогичны, однако нынешние власти Польши не удовлетворила эта версия, и была создана вторая комиссия.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #польша #авиакатастрофа #качиньский #смоленск

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