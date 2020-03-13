Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Смоленск на десятую годовщину гибели бывшего главы государства Леха Качиньского в авиакатастрофе. Об этом он сообщил в эфире телеканала Polsat.

«Это решение господина премьер-министра и тех, кто туда собирается. Я в Россию не поеду», — заявил Дуда.

Самолет Ту-154 с 88 пассажирами, включая Качиньского, и восемью членами экипажа на борту рухнул в 2010 году при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Поляки направлялись на траурные мероприятия в Катыни. После крушения никто не выжил.

Российские следователи установили, что трагедия стала следствием ошибочных действий пилотов. Выводы первой польской комиссии были аналогичны, однако нынешние власти Польши не удовлетворила эта версия, и была создана вторая комиссия.