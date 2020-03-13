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22:47   13 Марта 2020
Весь мир

Террористы шесть раз за сутки нарушили перемирие в сирийском Идлибе

Террористы шесть раз за сутки нарушили перемирие в сирийском Идлибе

Террористы «Джебхат-ан-Нусры»* и «Исламской партии Туркестана»* за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим тишины в Идлибской зоне деэскалации, обстреляв позиции САА, рассказал на брифинге глава ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Серакаб провинции Идлиб; Икко, Джанаджик, Санджека провинции Латакия; Кафер-Таала, Шейх-Али провинции Алеппо», — уточнил военный.

Также военная полиция РФ провела патрулирование по трассе М-5 в провинциях Хама и Идлиб.

Центр по примирению враждующих сторон обратился к командирам незаконных бандформирований с призывом прекратить вооруженные провокации и перейти к мирному урегулированию конфликта на подконтрольных им территориях.

* Террористические организации, запрещены в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #террористы #обстрел #идлибская зона деэскалации

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