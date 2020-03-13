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21:51   13 Марта 2020
Общество

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Видеоблогер и основатель ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Алексей Навальный начал сбор пожертвований на своем YouTube-канале "Навальный Live". Соответствующая кнопка "Поддержать автора" появилась под его роликами.

Об этом сообщили журналисты издания Nation News. Теперь подписчики Алексея Навального могут финансировать его деятельность, получая взамен малозначительные бонусы. Так, при ежемесячной подписке в 149 рублей спонсор получит специальный значок рядом со своим юзернеймом в чате на канале "Навальный Live". За 499 рублей в месяц подписчики получат возможность задавать вопросы во время прямых трансляций Навального и Любови Соболь. За максимальный донат (а это почти 3000 рублей) блогер пообещал оставлять имя человека, оформившего такую подписку, на бумажном кофейном стаканчике, который всегда присутствует в эфире. Что, по сути, является совершенно бессмысленной траты большой суммы денег.

При этом блогер не уточнил, на что именно потратит денежные средства жертвователей. В описании новой функции Навальный оставил лишь пространную фразу — "вклад в построение прекрасной России будущего".

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Автор: Яна Либерман
#навальный #пожертвования #донаты

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