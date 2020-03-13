Члены Совфеда призвали не ездить в Турцию, которая может скрывать эпидемию коронавируса

Члены Совфеда РФ в разговоре с Федеральным агентством новостей порекомендовали соотечественникам воздержаться от туристических поездок в Турцию на фоне сообщения о возможном сокрытии Анкарой эпидемии коронавируса.

Ранее американский профессор Эргин Косйылдырым в материале для издания The National Interest заявил, что власти Турции скрывают эпидемию коронавируса, чтобы не терять прибыль от туристического бизнеса.

Сенаторы призвали россиян максимально серьезно отнестись к угрозе заболевания и отказаться от отдыха в Турции и на других популярных туристических курортах, где можно заболеть.

Член Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что поведение турецких властей недопустимо, ведь таким образом коронавирус может распространиться на весь Ближний Восток. Анкара должна сама закрыть свои границы, а не замалчивать ситуацию.

«Это чревато большой опасностью, там рядом ближневосточный узел: Сирия, Иран, Ирак. Если пойдет такая цепная реакция коронавируса, то все там забудут о боевых действиях и будут думать о проблеме вируса», — отметил Джабаров.

Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что необходимо проверить достоверность информации о замалчивании эпидемии Анкарой, а пока призвал сограждан самостоятельно оценивать уровень угрозы.