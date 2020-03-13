Члены Совфеда призвали не ездить в Турцию, которая может скрывать эпидемию коронавируса

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

 ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам
В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

 Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены
Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

 Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского
Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

Навальный отказался подробно раскрывать цели сбора денег во время прямых эфиров

 ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам
В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

В "Альпари" отметили готовность Кремля идти навстречу российскому бизнесу

 Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены
Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

Российские самолеты за пять дней обнаружили новый лагерь США в Арктике

 Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши отказался ехать в Смоленск на годовщину гибели Качиньского
23:14   13 Марта 2020
Весь мир

Члены Совфеда призвали не ездить в Турцию, которая может скрывать эпидемию коронавируса

Члены Совфеда призвали не ездить в Турцию, которая может скрывать эпидемию коронавируса

Члены Совфеда РФ в разговоре с Федеральным агентством новостей порекомендовали соотечественникам воздержаться от туристических поездок в Турцию на фоне сообщения о возможном сокрытии Анкарой эпидемии коронавируса.

Ранее американский профессор Эргин Косйылдырым в материале для издания The National Interest заявил, что власти Турции скрывают эпидемию коронавируса, чтобы не терять прибыль от туристического бизнеса.

Сенаторы призвали россиян максимально серьезно отнестись к угрозе заболевания и отказаться от отдыха в Турции и на других популярных туристических курортах, где можно заболеть.

Член Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что поведение турецких властей недопустимо, ведь таким образом коронавирус может распространиться на весь Ближний Восток. Анкара должна сама закрыть свои границы, а не замалчивать ситуацию.

«Это чревато большой опасностью, там рядом ближневосточный узел: Сирия, Иран, Ирак. Если пойдет такая цепная реакция коронавируса, то все там забудут о боевых действиях и будут думать о проблеме вируса», — отметил Джабаров.

Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что необходимо проверить достоверность информации о замалчивании эпидемии Анкарой, а пока призвал сограждан самостоятельно оценивать уровень угрозы.

«Я думаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен объективно оценить ситуацию и понять, что осуществлять туристические поездки, особенно в те страны, которые заражены коронавирусом, не следует. Понятно, что в связи с этим проблемы возникают у наших турфирм, но что поделаешь — ситуация такова», — заключил он.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #эпидемия #турция #туристы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...