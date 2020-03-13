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 Штаб-квартира ООН будет работать несмотря на выявленный случай коронавируса

Штаб-квартира ООН будет работать несмотря на выявленный случай коронавируса
22:38   13 Марта 2020
Весь мир

Штаб-квартира ООН будет работать несмотря на выявленный случай коронавируса

Штаб-квартира ООН будет работать несмотря на выявленный случай коронавируса

Штаб-квартира ООН будет работать несмотря то, что одна из сотрудниц заразилась коронавирусом, сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг коронавирус обнаружили у одной из сотрудниц постпредства Филиппин, которая в последний раз посещала организацию в понедельник, находилась там около получаса и контактировала с двумя дипломатами другой миссии. Теперь филиппинская миссия в полном составе находится на карантине.

Дюжаррик отметил, что на данный момент стоит задача максимально сократить присутствие людей в здании, по возможности люди будут работать из дома.

«Мы продолжим поддерживать миротворческие операции, мы продолжим оказывать поддержку нашим гуманитарным операциям, наши коллеги продолжат работу над бюджетом», — уточнил он.

При этом часть важных мероприятий несмотря ни на что будет проведена. Присутствие на них рекомендовано сократить до двух дипломатов от каждой миссии, по возможности просят использовать видеосвязь. В штаб-квартире проводят учащенную уборку и регулярную дезинфекцию.

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Автор: Мария Милкевич
#оон #коронавирус

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