Штаб-квартира ООН будет работать несмотря на выявленный случай коронавируса

Штаб-квартира ООН будет работать несмотря то, что одна из сотрудниц заразилась коронавирусом, сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг коронавирус обнаружили у одной из сотрудниц постпредства Филиппин, которая в последний раз посещала организацию в понедельник, находилась там около получаса и контактировала с двумя дипломатами другой миссии. Теперь филиппинская миссия в полном составе находится на карантине.

Дюжаррик отметил, что на данный момент стоит задача максимально сократить присутствие людей в здании, по возможности люди будут работать из дома.

«Мы продолжим поддерживать миротворческие операции, мы продолжим оказывать поддержку нашим гуманитарным операциям, наши коллеги продолжат работу над бюджетом», — уточнил он.

При этом часть важных мероприятий несмотря ни на что будет проведена. Присутствие на них рекомендовано сократить до двух дипломатов от каждой миссии, по возможности просят использовать видеосвязь. В штаб-квартире проводят учащенную уборку и регулярную дезинфекцию.