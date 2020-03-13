Частичное закрытие авиасообщения в России не относится к Великобритании

Ограничения на авиасообщение с европейскими странами не относятся к Великобритании, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией временно приостановлено с 16 марта из-за вспышки коронавируса. Останутся лишь прямые рейсы в столицы и обратно, а также чартеры для возврата граждан РФ на родину и европейцев в их страны.