Федеральное агентство новостей вновь уличило во лжи "Альян врачей", который распространяет фейковые новости про коронавирус в России.

Российская оппозиция не перестает публиковать фейковую информацию о распространении коронавируса в стране. Их главный посыл заключается в утверждении, что реальное количество заболевших скрывается, а нужное оборудование в больницах отсутствует.

На эту тему "Альянс врачей" выложил 10 марта на YouTube ролик, где председатель профсоюза Анастасия Васильева рассказала о ГКБ им. Мухина в российской столице. Она заявляет о якобы нехватке защитных костюмов и масок в клинике и то, что отделения больницы освободили от профильных больных для зараженных вирусом.

Чтобы доказать свои слова, она ознакомила зрителей канала с анонимным письмом работника больницы, который сообщил о "принудительном" лечении больных китайским вирусом непрофильными врачами.

Федеральное агентство новостей в связи с этим направило запрос в департамент здравоохранения Москвы. Ответ был опубликован на сайте ведомства.

Там заявили о недостоверности сведений из социальных сетей и наличии в них явного провокационного элемента. Также сообщалось, что три стационара используются в качестве места нахождения профильных больных, лечение проходит под строгим надзором специалистов, все пациенты проверены на коронавирус. Информация о нехватке защитных масок и костюмов тоже оказалась фейком, как и утверждения о принудительном характере лечения.

Васильева показала свой непрофессионализм, не взяв комментария ни в ГКБ им. Мухина, ни в Депздраве Москвы. Становится понятно, что она преследовала цель намерено распространить ложь про ситуацию с коронавирусом в стране, чтобы дискредитировать российскую власть.