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20:31   13 Марта 2020
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Осташко: Оппозиционные СМИ Ходорковского зарабатывают деньги на антироссийских материалах

Осташко: Оппозиционные СМИ Ходорковского зарабатывают деньги на антироссийских материалах

Федеральное агентство новостей опубликовало очередной список СМИ, которые выпустили больше всего антироссийских материалов на этой неделе.

Первую строчку в рейтинге занимают миньоны беглого олигарха Ходорковского "МБХ Медиа". За прошедшую неделю данный ресурс выпустил 90 антироссийских материалов, передает Федеральное агентство новостей

На второй месте оказалась "Новая газета" с результатом 83 статьи. Еще на прошлой неделе, поддерживающее террористов СМИ, занимало лидирующую строчку в рейтинге, однако журналисты "МБХ Медиа" сумели поднажать и сместить любимцев Ходорковского с пьедестала. 

По словам главного редактора Интернет-издания Politrussia Руслана Осташко, такая борьба за публикации между либеральными СМИ объясняется их неукротимым желанием наживаться за счет написания антироссийских статей. Западные спонсоры поощряют подобного рода активность не только подбадриваниями, но вливанием дополнительных денежных средств. 

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Автор: Юлия Яковлева
#ходорковский #фан #новая газета

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