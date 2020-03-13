Россия ограничит число рейсов в страны ЕС из-за угрозы коронавируса

Российские власти приняли решение ограничить воздушное сообщение со странами Евросоюза с 16 марта.

Ограничения на перелеты между Россией и странами Европы начнут действовать с 16 марта. Об этом заявили представители оперативного штаба.

Исключением из правил будут чартерные рейсы и полеты между столицами государствам. Также российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Норвегией и Швейцарией из-за угрозы распространения "уханьского вируса".