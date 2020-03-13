Россия ограничит число рейсов в страны ЕС из-за угрозы коронавируса

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

 "Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции

"Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции
Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

 Блогер Манукян: похищенных в Ливии российских социологов нужно освободить

Блогер Манукян: похищенных в Ливии российских социологов нужно освободить
Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге не состоится на фоне вспышки коронавируса

Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге не состоится на фоне вспышки коронавируса

 Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией
ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

ФАН раскрыл очередную ложь "Альянса врачей", просто обратившись к официальным источникам

 "Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции

"Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции
Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

 Блогер Манукян: похищенных в Ливии российских социологов нужно освободить

Блогер Манукян: похищенных в Ливии российских социологов нужно освободить
Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге не состоится на фоне вспышки коронавируса

Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге не состоится на фоне вспышки коронавируса

 Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией
20:14   13 Марта 2020
Категория

Россия ограничит число рейсов в страны ЕС из-за угрозы коронавируса

Россия ограничит число рейсов в страны ЕС из-за угрозы коронавируса

Российские власти приняли решение ограничить воздушное сообщение со странами Евросоюза с 16 марта.

Ограничения на перелеты между Россией и странами Европы начнут действовать с 16 марта. Об этом заявили представители оперативного штаба. 

Исключением из правил будут чартерные рейсы и полеты между столицами государствам. Также российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Норвегией и Швейцарией из-за угрозы распространения "уханьского вируса".  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #европа #рейсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...