"Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции

Медиагруппа "Патриот" приглашает гостей на пресс-конференцию о поправках в Конституцию России, которые вынесут на общероссийское голосование 22 апреля.

Гости и журналисты обсудят процесс предстоящего голосования и роли исполнительных органов власти в этом процессе. Предлагается поднять вопрос, насколько законна будет агитация "за" или "против" поправок в Основной закон страны.

Также присутствующие расскажут, как наблюдателем за ходом голосования. Представителей СМИ приглашают в пресс-центр в понедельник, 16 марта, в 14:00.

Известно, что 22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам к российской конституции. С инициативой о внесении изменений выступил 15 января президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.