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 "Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции

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20:06   13 Марта 2020
Общество

"Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции

"Патриот" приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную поправкам к Конституции

 

Медиагруппа "Патриот" приглашает гостей на пресс-конференцию о поправках в Конституцию России, которые вынесут на общероссийское голосование 22 апреля.

Гости и журналисты обсудят процесс предстоящего голосования и роли исполнительных органов власти в этом процессе. Предлагается поднять вопрос, насколько законна будет агитация "за" или "против" поправок в Основной закон страны. 

Также присутствующие расскажут, как наблюдателем за ходом голосования. Представителей СМИ приглашают в пресс-центр в понедельник, 16 марта, в 14:00. 

Известно, что 22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам к российской конституции. С инициативой о внесении изменений выступил 15 января президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию. 

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Автор: Руслан Неглинный

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