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ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией

ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией

 Статья в защиту Ходорковского грозит журналистке "Эха Москвы" штрафом в 500 тыс. рублей

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Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

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 Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом

Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом
19:16   13 Марта 2020
Общество

ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией

ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией

Распространение коронавируса уже можно трактовать как пандемию, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Все обеспокоены, как быстро заражаются люди.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что вспышку SARS-CoV-2 уже можно характеризовать как пандемию. «Мы глубоко обеспокоены тем, как быстро распространяется коронавирус, и бездействием в его отношении», — подчеркнул он. При этом страны еще могут изменить течение ситуации.

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Автор: Борис Нестеров
#китай #воз #коронавирус

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