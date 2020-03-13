ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией

Распространение коронавируса уже можно трактовать как пандемию, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Все обеспокоены, как быстро заражаются люди.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что вспышку SARS-CoV-2 уже можно характеризовать как пандемию. «Мы глубоко обеспокоены тем, как быстро распространяется коронавирус, и бездействием в его отношении», — подчеркнул он. При этом страны еще могут изменить течение ситуации.