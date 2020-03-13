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19:16   13 Марта 2020
Политика

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Резник обеспокоен здоровьем Соколова больше, чем здоровьем собственной жены

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника беспокоит отсутствие вице-губернатора Соколова на рабочем месте.

Резник даже направил депутатский запрос, адресованный вице-губернаторам Олегу Эргашеву и Валентину Пикалеву, попросив подтвердить посещение Соколовым стран, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Примечательно, что этот вопрос беспокоит депутата ЗакСа больше, чем путешествие его жены в Индию, где количество инфицированных опасным заболеванием уже достигло 73 человек, пишет издание "Невские новости".

Резник по каким-то причинам решил не афишировать, что его супруга отдыхает за границей в Индии, где уже были приняты серьезные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Жена Резника, Ксения Казарина, в своем Instagram-аккаунте активно делится фотографиями из отпуска в Индии. Согласно дате публикации, супруга Резника покинула Россию 22 февраля и до сих пор пребывает на родине буддизма. Отметим, что с 13 марта приостанавливается действие всех туристических виз, а всех прилетевших из ряда стран ждет принудительная отправка на 14-дневный карантин. Ограничения будут действовать до 15 апреля.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #резник #коронавирус

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