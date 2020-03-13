Статья в защиту Ходорковского грозит журналистке "Эха Москвы" штрафом в 500 тыс. рублей

Спорная публикация журналистки Карины Орловой, которая в экспрессивной форме заступилась за миллиардера Михаила Ходорковского, может обернуться для нее самой и "Эха Москвы" крупным штрафом за оскорбление и проявление неуважения к государству.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Как уточняется, публикация Орловой содержит явные признаки правонарушения, предусмотренного сразу несколькими статьями КоАП РФ: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Мелкое хулиганство".

В своей публикации, которая была посвящена комментарию президента России Владимира Путина относительно уголовного дела Михаила Ходорковского, Орлова отметила, что бизнесмены — талантливые люди, которые постоянно находятся в конкурентной среде. По ее словам, настоящими "торгашами" являются представители государственных органов. В своем тексте Орлова также дала негативную характеристику сотрудникам правоохранительных органов, назвав их "жадными и просто подлыми мелкими тварями".

По мнению журналистов ФАН, материал Орловой может повлечь возбуждение дела об административном правонарушении и наложении штрафа на радиостанцию "Эхо Москвы" до 500 000 рублей.