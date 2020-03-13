В Кремле прокомментировали заявление главы Счетной палаты об экономике РФ

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности – мнение серьезного экономиста, однако поспешных выводов делать не стоит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Кудрин заявил, что в 2020 году при цене 72 рубля за доллар и стоимости нефти 35 долларов за баррель роста российской экономики может не произойти, а вместо этого в России увеличится уровень бедности населения.

Ориентироваться только на точку зрения главы Счетной палаты нельзя, заявил Песков. По его словам, давать прогноз относительно изменений экономики России необходимо в комплексе, учитывая оценки правительства и статистических ведомств.

При этом, как отметил Песков, на сегодняшний день мировые рынки находятся "в состоянии пилы", и нужно "понять тренд более детально перед тем, как делать какие-либо заключения".

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению об изменении параметров сделки ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении действующих ограничений. В результате это вызвало обвал на мировых рынках – цены на нефть упали до 30 процентов. На данный момент цена нефти марки Brent составляет 34,51 доллара за баррель.