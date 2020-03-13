Россияне находятся на лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус

Граждане РФ находятся среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника, сообщает пресс-служба итальянской компании Costa Crociere.

Лица с подозрением на коронавирус находятся на борту круизного судна, передают в СМИ. Однако их гражданство не уточняется. Всего на борту Costa Magica более 3 тысяч человек, включая экипаж. По словам представителей итальянской компании, 30 из них —россияне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В настоящее время пневмонией нового типа заражены свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах мира, большинство из них поправились, погибли четыре тысячи граждан.