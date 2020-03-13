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18:26   13 Марта 2020
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Россияне находятся на лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус

Россияне находятся на лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус

Граждане РФ находятся среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника, сообщает пресс-служба итальянской компании Costa Crociere.

Лица с подозрением на коронавирус находятся на борту круизного судна, передают в СМИ. Однако их гражданство не уточняется. Всего на борту Costa Magica более 3 тысяч человек, включая экипаж. По словам представителей итальянской компании, 30 из них —россияне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В настоящее время пневмонией нового типа заражены свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах мира, большинство из них поправились, погибли четыре тысячи граждан.

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Автор: Юлия Яковлева
#россияне #коронавирус

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