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18:22   13 Марта 2020
Политика

11 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории России

11 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории России

11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Москве, Петербурге, Ленобласти, Московской области и Пермском крае. Об этом пишет РИА Новости

Согласно сообщению, пять человек заболели в Москве, еще трое — в Петербурга. В Ленобласти, Московской области и Пермском крае — по одному.

Все заболевшие в последнее время посещали страны, в которых неблагополучная обстановка по коронавирусу: Австрию, Францию, Италию. Один человек заразился после контакта с ранее заболевшим. 

Сейчас все зараженные находятся в инфекционных боксах. Все, кто контактировал с заболевшими в последнее время, взяты под наблюдение. 

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом, 42 из них - у граждан РФ. Один россиянин уже выписался из больницы, двое граждан Китая также выписаны. Еще один заболевший иностранец - гражданин Италии. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус

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