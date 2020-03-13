11 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории России

11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Москве, Петербурге, Ленобласти, Московской области и Пермском крае. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, пять человек заболели в Москве, еще трое — в Петербурга. В Ленобласти, Московской области и Пермском крае — по одному.

Все заболевшие в последнее время посещали страны, в которых неблагополучная обстановка по коронавирусу: Австрию, Францию, Италию. Один человек заразился после контакта с ранее заболевшим.

Сейчас все зараженные находятся в инфекционных боксах. Все, кто контактировал с заболевшими в последнее время, взяты под наблюдение.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом, 42 из них - у граждан РФ. Один россиянин уже выписался из больницы, двое граждан Китая также выписаны. Еще один заболевший иностранец - гражданин Италии.