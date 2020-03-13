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18:16   13 Марта 2020
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Представители Лувра заявили о закрытии музея из-за коронавируса

Представители Лувра заявили о закрытии музея из-за коронавируса

Крупнейший музей художественного искусства в Париже на время приостанавливает работу из-за распространения COVID-19/

Руководство одной из самых знаменитых достопримечательностей столицы Франции заявило о временном закрытии музея из-за угрозы "уханьского" вируса. 

Решение о возобновлении работы комплекса будет принято после соответствующего распоряжения парижских властей, передает ТАСС. Также представители Лувра добавили, что музей вернет деньги за электронные билеты, приобретенные посетителями. 

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Автор: Руслан Неглинный
#франция #лувр #коронавирус

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