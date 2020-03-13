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18:09   13 Марта 2020
Общество

Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Лучшим средством профилактики нового китайского коронавируса является личная гигиена. Речь идет об обычном мытье рук с использованием мыла. Об этом заявила знаменитая российская телеведущая и врач Елена Малышева.

Она подчеркнула, что антисептик можно заменить обычным мылом и водой. Залог здоровья – частое мытье рук, а также лица. Малышева рассказала, что спиртосодержащие средства удобно использовать на выходе. При этом в России всегда можно найти мыло и воду. Поэтому дефицит антисептиков не является камнем преткновения, подчеркнула телеведущая, передает телеканал "360".

Многие эксперты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены. Особенно это сыграет положительную роль во время эпидемии коронавируса в мире. Мытье рук, укрепление иммунитета, правильное питание, а также спорт являются лучшей защитой от болезней и вирусов.

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Автор: Руслан Неглинный
#малышева #коронавирус

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