Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Лучшим средством профилактики нового китайского коронавируса является личная гигиена. Речь идет об обычном мытье рук с использованием мыла. Об этом заявила знаменитая российская телеведущая и врач Елена Малышева.

Она подчеркнула, что антисептик можно заменить обычным мылом и водой. Залог здоровья – частое мытье рук, а также лица. Малышева рассказала, что спиртосодержащие средства удобно использовать на выходе. При этом в России всегда можно найти мыло и воду. Поэтому дефицит антисептиков не является камнем преткновения, подчеркнула телеведущая, передает телеканал "360".

Многие эксперты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены. Особенно это сыграет положительную роль во время эпидемии коронавируса в мире. Мытье рук, укрепление иммунитета, правильное питание, а также спорт являются лучшей защитой от болезней и вирусов.