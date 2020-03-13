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18:05   13 Марта 2020
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Посольство Ливии в Москве продолжает игнорировать пикеты в поддержку социологов ФЗНЦ

Посольство Ливии в Москве продолжает игнорировать пикеты в поддержку социологов ФЗНЦ

Гражданская активистка Евгения Чудновец участвует в пикете у ливийского посольства в Москве, призывая освободить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые незаконно удерживаются в тюрьме Триполи.

Чудновец предложила организовать флешмоб и буквально обнять посольство иностранного государства, чтобы показать свои мирные намерения. Гражданская активистка в беседе с Федеральным агентством новостей сообщила, что ливийское диппредставительство пока отказывается впускать внутрь участников акции.  

"Не знаю, какая тут площадь, но, думаю, мы справимся", — заявила Чудновец.

Российских социологов похитили и поместили в тюрьму "Митига" минувшей весной. Несмотря на то, что они удерживаются в заключении уже год, им до сих не предъявлено официальных обвинений.

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Автор: Илья Романович
#ливия #флешмоб

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