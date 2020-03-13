Блогер Манукян: похищенных в Ливии российских социологов нужно освободить

Отказ принять обращения участников акции в поддержку похищенных в Ливии российских социологов - неверный шаг со стороны ливийского посольства, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Российские социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в мае прошлого боевиками террористической группировки RADA, подконтрольной главе "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге. На данный момент россиянам до сих пор не предъявили обвинений, однако продолжают удерживать в неофициальной ливийской тюрьме "Митига", которая получила известность из-за проводимых в ее стенах пыток.

Протестующие у стен посольства Ливии в Москве требовали освободить незаконно схваченных сотрудников ФЗНЦ, однако дипломаты заявили собравшимся, что они смогут отправить обращения только по почте.

Манукян, который также принимает участие в пикетах, считает, что ливийским дипломатам следовало бы прислушаться к участникам акции и пустить людей внутрь, как это делают любые другие посольства цивилизованных стран.

Блогер призвал МИД РФ взять ситуацию с похищенными в Ливии россиянами в свои руки, так как нельзя допустить, чтобы двое граждан РФ оказались брошенными на произвол судьбы. В то же время остальные российские граждане должны проявить свою гражданскую позицию и присоединиться к пикетам.

"Это наше граждане. Мы боремся за их права", - заявил Манукян в интервью Федеральному агентству новостей.

По его словам, ситуация вокруг удерживаемых в Ливии россиян показала, что в России существует гражданское общество.