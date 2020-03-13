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17:45   13 Марта 2020
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Пригожин похвалил группу Little Big за новый трек Uno

Пригожин похвалил группу Little Big за новый трек Uno

Группа Little Big выступит на Евровидение-2020. Коллектив представил свою новую песню Uno в ночь с 12 на 13 марта в программе на Первом канале "Вечерний Ургант". Продюсер Иосиф Пригожин похвалил ребят и назвал их новый клип потрясающим.

Специалист отметил легкость текста и заявил, что для европейских зрителей так будет намного лучше. Шансы выиграть у Little Big очень высокие. Продюсер подчеркнул, что ребята сделали все стильно и гармонично, передает телеканал "360".

Для сравнения был приведен образ Майкла Джексона. Знаменитый король поп-музыки обладал всеми необходимыми качествами. Пригожин рассказал, что группа Little Big сочетает в себе все: характер, настроение, стиль, визуальное и аудио сочетание, гармонию и вкус. Коллектив смог показать своим творчеством исключительно позитивный настрой и отношение к жизни.

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Автор: Василий Пименов
#пригожин #коллектив

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