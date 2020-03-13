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Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

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17:53   13 Марта 2020
Весь мир

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Германии в отношениях с Москвой недостаточно продолжать без конца повторять, что «нить разговора с Россией не должна обрываться», пора уже начать вести серьезный равноправный диалог.

Такую мысль в своей новой книге «Нам нужна новая восточная политика» высказал немецкий политик, бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек.

По его словам, для Европы, и особенно для Германии, пришло время понять, что с Россией необходимо разговаривать, при чем не так, чтобы просто «оставаться в диалоге», а серьезно. Настало время покинуть пьедестал победителя холодной войны и принять существующую реальность, даже если кому-то это покажется несправедливым и не понравится.

«Мы должны начать снова наполнять жизнью дипломатический вакуум, подойти к России и «без иллюзий» разрядить конфликт — лучше сегодня, чем завтра. Россию необязательно ставить на колени, она не обязана давать клятву стать лучше, прежде чем мы начнем с ней говорить», — цитирует книгу Платцека интернет-портал ИНО tv.

Европе, по его словам, неизбежно придется с чистого листа выстраивать отношения с Россией и Германия могла бы этот процесс начать, относясь к Москве как равному партнеру, общаясь на встречах и переговорах лицом к лицу.

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Также Платцек призывает признать, что право на существование имеют разные точки зрения, в том числе и те, что отличаются от западных, так как равноправный диалог становится возможен лишь при условии, что стороны действуют открыто.

Россию, пишет он, нельзя заставить превратиться в либеральную страну с плюрализмом и демократией. Скорее возможна обратная ситуация, когда Россия под давлением Запада будет становиться все сильнее и авторитарнее, а ее жители с возросшей готовностью сплотятся вокруг своего лидера. Но и это, по мнению Платцека, не должно помешать Германии говорить с Москвой, если она серьезно настроена изменить ситуацию в лучшую сторону.

В заключение немецкий политик указывает на опыт всего XX века, наглядно показывающий, что политика по принципу «все или ничего» не приводит к урегулированию кризисов, для этого необходимо действовать с внешнеполитической фантазией и политической волей. Нынешним политикам, если они хотят сдвинуть дело с мертвой точки, необходимо найти некий срединный путь между методами «сидеть сложа руки» и «подливать масло в огонь» — путь, который приведет к взаимному сближению. Вместо того, чтобы бесконечно повторять как мантру, что «нить разговора с Россией не должна обрываться», нужно прагматично вести поиск новых политических возможностей, заключает автор книги.

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Автор: Александр Люблинский
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